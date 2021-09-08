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Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ

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Бюджетный комитет Верховной Рады одобрил выделение более 70 млн гривен на строительство "Президентского университета".

Об этом сообщил в Telegram член комитета, нардеп Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

"На "Президентский университет" выделили впервые финансирование. Бюджетный комитет одобрил выделение 70 010 тысяч грн на реализацию идеи Зеленского о строительстве "Президентского университета", - написал он.

Согласно приложенным к публикации документам, средства выделены на строительные, монтажные, отделочные работы, подключение инженерных сетей, оплату административных сборов и услуг по изготовлению документов и тому подобное.

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Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 01
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 02
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 03
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 04
Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на Президентский университет, - нардеп ЕС Гончаренко 05

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Напомним, во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского приглашенные эксперты говорили о возможности обеспечить на уровне 4000 долларов зарплаты для украинских учителей.

31 мая 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности. Учебный год в нем стартует 1 октября 2023 года, заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

По его словам, строительство "Президентского университета" на территории государственного "Экспоцентра Украины" (ВДНХ, Киев) за три года обойдется в 7,2 млрд грн.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    Комитет ВР одобрил выделение 70 млн грн на "Президентский университет", - нардеп "ЕС" Гончаренко - Цензор.НЕТ 5095
  • Анатолий Панасюк
    А що, вже ліквідована заборгованість по виплатам військовослужбовцям?
  • jklpqrs
    Университет клоуна за деньги зебобиков Зебобики платят за причуды зеленского. Пущай платят и побольше. Вовик, дави их, пиявок зеленых
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