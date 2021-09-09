Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО

Полицейские Киевщины выясняют обстоятельства ДТП в Чупире, в результате которой погиб гражданин Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествиив в Белоцерковское районное управление полиции поступило сегодня около 4:00.

Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".



Фото: сайт МВД

"По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

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В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - горится в сообщении.