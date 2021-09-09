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Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО

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Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший. ФОТО
Полицейские Киевщины выясняют обстоятельства ДТП в Чупире, в результате которой погиб гражданин Израиля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествиив в Белоцерковское районное управление полиции поступило сегодня около 4:00.  

Правоохранители обнаружили на 109 км трассы Киев-Одесса, вблизи села Чупира, автомобиль Mercedes Sprinter, которым управлял 37-летний водитель. Известно, что он перевозил 13 пассажиров - паломников-хасидов из города Умань в аэропорт "Борисполь".

Ослепило светом фар: на трассе Киев-Одесса микроавтобус с паломниками-хасидами столкнулся со встречным автобусом, есть погибший 01
Фото: сайт МВД

"По предварительной информации, водитель авто двигался в правом ряду с реверсивным движением и резко получил ослепление светом фар встречного транспортного средства. В результате этого он резко повернул налево, чтобы избежать лобового столкновения, однако выполняя маневр правой стороной столкнусь со встречным автобусом, после чего его выбросило на другую сторону дороги в поле.

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В результате ДТП один пассажир, 45-летний иностранец, который находился в микроавтобусе, погиб. Все остальные пассажиры телесных повреждений не получили", - горится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Паравоз
    Мой знакомый автоэлектрик, занимается авто "звуком" и "светом".
    У него стоит стенд регулировки фар. Услуга стоит 50 грн.
    Угадайте: "Когда в последний раз к нему обращались за данной услугой"?
    Ответ: 2 года назад.
    Из моих знакомых, один я идиот. Заказываю проверку/регулировку фар каждое ТО.
  • Огусто
    Я сам собі роблю. Колись працював на СТО, там є стент італійський, лінзовий. Навіть, коли працював на СТО, то частенько регулював фари, так було прописано в регламенті. Зауважу, що кожен, кому проводив регулювання, потім приїздили з подякою, що фари реально краще стали світити.
    В наш час і у НАС, біч бикоксенона та ЛЕДів. По колхозанському наліплять і ганяють по дорогам. А ще червоні габарити в переді, повбивав би за таке.
  • юрий П cf937564
    если тебе навстречу едет Камаз или нечто подобное,то у него фары на высоте метра,и тут регулировка до жопы.
    а если тебя ослепили,то надо не рулём размахивать,а тормозить,не меняя направления.
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