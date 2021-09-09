15-летний подросток на мопеде сбил 7-летнюю девочку под Одессой. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице. ФОТОрепортаж

Полицейские расследуют ДТП, в котором получили травмы 7-летняя девочка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Измаильский районный отдел полиции Одесской области.

По данным полиции, авария произошла вчера вечером в Килии. 15-летний подросток на мопеде "Honda" сбил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали, сейчас она в тяжелом состоянии в больнице.

По словам несовершеннолетнего водителя, он не заметил пешехода и не успел затормозить.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о дальнейшей подследственности уголовного производства.

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Фото: сайт полиции