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Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ. ФОТОрепортаж

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На Харьковщине блокирована схема подделки результатов ПЦР-тестов. В приложение "Дій Вдома" вносили ложные данные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовали схему работники одной из частных лабораторий вместе с представителями туристического агентства. Туроператор предлагал "услугу" гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

По оперативным данным спецслужбы, противоправная схема существовала с начала 2020 года. Ежемесячно выдавали около тысячи справок, а стоимость каждой составляла 800 гривен.

Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования. 

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Отмечается, что среди клиентов были и те, кто имели положительный результат на COVID-19, что могло повлечь распространение пандемии.

В ходе проведенных обысков по местам жительства фигурантов производства и по 10 адресам частных лабораторий правоохранители изъяли сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати, официальную документацию и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для выявления всех причастных лиц.

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Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 01
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 02
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 03
Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ 04

Топ комментарии

  • Andy Jumeirach
    а чё - непыльная работёнка,
    главное чтобы халатик сидел и
    пробирки были... Сотрудники частной лаборатории и турагентства на Харьковщине зарабатывали около 1 млн грн в месяц, подделывая результаты ПЦР-тестов, - СБУ - Цензор.НЕТ 7886
  • ьля
    тест может оказаться положительным, дык что тогда, хай путевки горят?!
  • Павло Вільний 68791e8d
    тесты - сами по себе фейк
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