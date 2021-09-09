В Киеве сгорел двухэтажный частный дом, огонь повредил три автомобиля, мужчина в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Во время тушения пожара в частном жилом доме сотрудники ГСЧС спасли мужчину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС в г.Киеве.

Так, 9 сентября в 2:21 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник в 2-этажном частном жилом доме на ул. Садовой, в Святошинском районе столицы.

На место происшествия были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло на 2-этаже с распространением огня на первый этаж и на рядом припаркованные 3 автомобиля.

В 3:55 пожар был локализован на площади 150 кв.м, а в 4:36 - ликвидирован.

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Во время разведки на входе в дом спасателями был обнаружен мужчина, который был в крайне тяжелом состоянии, бойцы передали его медицинским работникам и с предварительным диагнозом ожоги 2-3 степени, мужчина был госпитализирован в больницу.

На месте происшествия было задействовано 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 18 человек личного состава.

Обстоятельства возникновения пожара установит следствие.



























Фото: ГСЧС / Facebook