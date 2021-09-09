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Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене. ФОТО

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих вновь сфотографировалась вместе с россиянкой Марией Ласицкене.

Как информирует Цензор.НЕТ, их совместное фото опубликовала в Instagram австралийская легкоатлетка Элинор Паттерсон.

Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене 01

"Финал Бриллиантовой лиги; Спасибо за грандиозное мероприятие", - прокомментировала австралийская спортсменка данное фото, которое размещено 13 часов назад. 

На данных соревнованиях россиянка одержала победу в финале с результатом 2,05 метра, а Магучих стала второй (2,03 метра).

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Напомним, украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих после соревнований в прыжках в высоту на Олимпиаде - 2020 в Токио сфотографировали вместе со спортсменкой Марией Ласицкене, выступающей под флагом Олимпийского комитета России. В соцсетях раскритиковали украинку и обратили внимание на то, что Магучих является военнослужащим ВСУ, а Ласицкене – капитаном ВС РФ.

Сама Магучих заявила, что не отрицает войну между Украиной и РФ, а в фото с Ласицкене не было выражением какой-либо политической позиции.

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вот курва, выгнать нахрен ее из ВСУ!!!
  • Шрек Баблокат
    Овца Тупая
  • Підлога Маккартні
    И я не удивлюсь, если завтра выяснится, что у Магучих есть расейский паспорт! (с) Украинская легкоатлетка Магучих вновь сфотографировалась с российской спортсменкой Ласицкене - Цензор.НЕТ 7663
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