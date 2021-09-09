Волонтер Юсупова: На фронте раненые почти каждый день. Нужны деньги на лекарства и квадрокоптер. ВИДЕО+ФОТО
Об этом Юсупова пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"В Киевский госпиталь привезли раненых бойцов. Восьмой год войны. Привезли совсем молодых ребят, 21, 23, 25 лет, с оторванными конечностями, с ранениями руки и ног. Тяжелых воинов повезли в реанимацию. На фронте ранены почти каждый день, за неделю более 15 раненых", - указала волонтер.
Помощь нужна на лекарства для бойцов и покупку квадрокоптера для разведки.
"В сентябре оплатила молодому онкобольному воину лекарства 12 300 грн, сегодня купила дексалгин и кетанов на фронт - 5 тыс, вчера купила квадрокоптер - 48 300 грн. Помощь на фронт очень нужна. Прислали большой список по лекарствам и препаратам. Еще нужно купить квадрокоптер для разведки. Люди, 10, 30, 100 грн - это большая помощь фронту", - пишет Юсупова.
Карты для помощи, "Монобанк" -
4441 1114 4700 2464
5375 4141 2065 9130
Помочь раненым воинам призывает также волонтер Наталья Воронкова на своей странице в соцсети Фейсбук.
"Киев, Военный госпиталь. Все вокруг вокруг живут обычной жизнью .. ведь война не здесь, а где-то там .. ну "очень далеко-далеко" на Востоке .. А мы снова встречаем очередной борт с нашими ранеными защитниками. Есть бойцы с ампутацией и тяжелораненые от пуль и осколков, контуженные (с акубаротравмой) после артиллерийских обстрелов и подрывов на минах", - отмечает волонтер.
Она также обнародовала перечень нужд: