Участника террористической организации "Исламское государство" задержали на Одесчине, - СБУ. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Подчеркивается, что мужчина является выходцем из Центральной Азии и находится в розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с финансированием террористической деятельности.
"По данным СБУ, в 2014-2016 годах злоумышленник находился на территории Республики Турция, где был завербован членами международной террористической организации "Исламское государство". Скрываясь от правоохранительных органов, иностранец прибыл в Украину. Находился в нашем государстве с нарушением требований миграционного законодательства", - следует из сообщения.
Отмечается также, что в настоящее время суд избрал задержанному меру пресечения в виде экстрадиционного ареста.
"Операция по розыску и задержанию проводилась совместно с Национальным центральным бюро Интерпола в Украине", - добавили в СБУ.