Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
Следователи выяснили, что мужчина не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером, водитель которого погибла на месте.
"После совершенного водитель внедорожника не остановился и попытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследование и через несколько минут задержали", - рассказали в полиции.
У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр он отказался.
Мужчину задержали, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
"Суспільне" сообщает, что за рулем был бывший прокурор, которого уволили в прошлом году - не прошел аттестацию. Сейчас мужчина занимается адвокатской деятельностью в Сарнах.
Сестра погибшей утверждает, что была в светоотражающей куртке.