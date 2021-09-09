Пьяный бывший прокурор сбил насмерть женщину на скутере на Ривненщине и пытался сбежать. ФОТОрепортаж

Сестра погибшей утверждает, что женщина ехала с работы в светоотражающей куртке.

Об этом сообщает полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Следователи выяснили, что мужчина не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и столкнулся с двигавшимся в попутном направлении скутером, водитель которого погибла на месте.

"После совершенного водитель внедорожника не остановился и попытался скрыться с места происшествия. Однако экипаж патрульных, которые стали свидетелями ДТП, сразу начали его преследование и через несколько минут задержали", - рассказали в полиции.

У водителя были признаки алкогольного опьянения. Проходить осмотр он отказался.

Смотрите: Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО

Мужчину задержали, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Суспільне" сообщает, что за рулем был бывший прокурор, которого уволили в прошлом году - не прошел аттестацию. Сейчас мужчина занимается адвокатской деятельностью в Сарнах.

Сестра погибшей утверждает, что была в светоотражающей куртке.









