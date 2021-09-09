В СЦКК показали последствия обстрела российской артиллерией Верхнеторецкого. ФОТО

Украинская сторона СЦКК сообщает об обстреле со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирного населенного пункта Верхнеторецкое с применением запрещенных Минскими соглашениями видов вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"9 сентября 2021 г., в период времени 07.52-09.05, во время обстрела с направления временно оккупированного населенного пункта Ставки вооруженные формирования Российской Федерации из ствольной артиллерии 122 мм и минометов 120 мм обстреляли населенный пункт Верхнеторецкое" , - говорится в сообщении.

Наблюдательной группой украинской стороны СЦКК была проведена верификация последствий указанного обстрела, в ходе которого были установлены и задокументированы факты нарушения Минских договоренностей, а именно были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры (повреждение гражданских зданий дачного кооператива "Дружба" и прилегающей территории).





В результате обстрела пострадавших среди гражданских лиц нет.

Обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.