Ночью в Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме: погибла женщина, выведены 50 человек, эвакуированы - 6, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В результате пожара в жилом доме погибла женщина, выведены на безопасное расстояние 50 человек, эвакуированы 6 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"10 сентября в 1:34 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступила информация о пожаре… в Шевченковском районе столицы", - указано в сообщении.

По прибытию, пожарные установили, что пожар возник на 8-этаже 9-этажного жилого дома и распространился на 4 балкона, 3-х квартир на 9-этаже.

В 03:25 пожар пожарным удалось локализовать возгорание, а в 4:13 - ликвидировать.

"В ходе ликвидации пожара на безопасное расстояние было выведено 50 человек, эвакуированы 6 человек. Во время разгребания остатков мебели в квартире на 8-этаже, обнаружено тело погибшей женщины 1958 года рождения", - говорится в сообщении.

В результате пожара квартира на 8-этаже выгорела полностью, а также повреждено 4 балкона на 9-м этаже.

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На месте происшествия работало 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.













Фото: сайт ГСЧС