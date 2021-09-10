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Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох". ФОТО

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9 сентября 2020 года умер ветеран АТО, воин "Азова" Денис Янтар, публично споривший с Зеленским на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает волонетр Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

"#Війна_забирає и в мирной жизни. То, что прошли наши ребята на войне, знают только они и Бог. Стресы, которые были на войне отзываются тяжелыми болезнями в мирной жизни. Год прошел, как ушел из жизни боец б-на "Азов" #Денис #Янтар.#Рак #крові. Денис вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, который заставил объяснить шестого Презедента Украины, что он не лох в свои 42 года. Теперь это народный мэм. Спасибо тебе. Вечная тебе память! Покойся с миром", - рассказала она.

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Денис Янтар был активным участником Революции Достоинства 2013-2014 годов. 7 апреля 2014-го участвовал в разгоне пророссийского палаточного лагеря в Николаеве.

С началом войны стал волонтером и помогал батальону "Азов". После гибели в августе 2014 года бойца "Азова" во время штурма оккупированной Марьинки, Денис Янтар сам ушел на фронт. Участвовал в боях за Гранитное и Широкино.

В 2016 году он возглавил Николаевский областной центр "Национального корпуса". Был организатором международного турнира по смешанным единоборствам "Дорогу непокоренным", который посвятил памяти погибших воинов АТО.

В 2019 году Денис Янтар был активным участником акции "Нет капитуляции", выступая против разведения войск в Донбассе.

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Напомним, 26 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам в Золотое, где должно было состояться разведение сил. Между ним и активистом из Николаева Денисом Янтарем произошел конфликт.

В ходе разговора активист заявил, что из-за разведения войск, украинская армия может потерпеть поражение, на что президент ответил, что приехал поговорить с местным населением. Активист, в свою очередь, рассказал Владимиру Зеленскому об акциях протеста против "формулы Штайнмайера" по всей Украине и о "формализации отношений" для прекращения войны в Донбассе.

Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

Вчера была годовщина смерти воина Азова Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он не лох 01
Вчера была годовщина смерти воина Азова Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он не лох 02

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Вчера была годовщина смерти воина "Азова" Дениса Янтаря, заставившего Зеленского объяснять, что он "не лох" - Цензор.НЕТ 7572
  • abc123
    RIP. А нам своє робити! Зелена наволочь повинна бути покарана!
  • Герхард
    Ночью 16 июля 2020 года сгорел автомобиль Дениса Янтаря.

    Правда это просто совпадение, что у тех, кто критикует ЗЕ горят дома, машины, вдруг на них открывают уголовные дела, не дают выступать в ВР и т.д.?

    Это ж наверное именно то, чего мы добивались в 2014-м - чтобы преЗЕдент запугивал, садил в тюрьму или убивал недовольных его властью?
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