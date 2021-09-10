Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ проходит на Ривненщине: Т-80 впервые в этом году "отстрелялись" при помощи БПЛА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Армия.Информ".
"В номинации участвуют танкисты механизированных бригад и морской пехоты. Для ведения огня определяют цель, главный ориентир и огневую позицию. Согласно координатами командир должен с помощью планшета вычислить предварительные данные для стрельбы, провести пристрелку и поразить цель. Время на выполнение задания ограничено", - рассказал преподаватель кафедры огневой подготовки Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного полковник Роман Холявка.
Первые четыре танка Т-80 выдвинулись на исходную позицию.
Первым начинает пристрелку командир взвода. Для точного попадания необходимо применение корректирующего устройства, которым стал БПЛА типа "Фурия". Оператор БПЛА фиксирует разрывы и согласно им командир взвода вводит необходимые поправки в прицеливание.
После получения подтверждения о поражении цели взвод открывает огонь.
Кстати, высота, на которую поднимается снаряд во время полета к цели, превышает три километра, поэтому оператор БПЛА должен это учитывать.
Командир танкового взвода одной из бригад старший лейтенант Евгений Гыдкый рассказал, что из конкурса запомнились упражнения по применению лазер-тага, когда его взвод вступил в поединок с взводом морской пехоты и победил, "уничтожив" 2 из четырех танков "противника", потеряв одну машину.
Конкурс на лучший танковый взвод ВСУ продолжается.