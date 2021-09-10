Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко посетил церковь и заявил, что помолился за здоровье Гео Лероса, с которым у него вчера произошел конфликт.

Об этом парламентарий сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее фото, информирует Цензор.НЕТ.

"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.

После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.

Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.

Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.

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