Помолился за здоровье Лероса. Да поможет ему Господь, - "слуга народа" Тищенко. ФОТО
Об этом парламентарий сообщил в Facebook и опубликовал соответствующее фото, информирует Цензор.НЕТ.
"Помолился за здоровье Гео Лероса. Да поможет ему Господь сойти с ложного пути и найти путь истинный", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее "слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР.
После инцидента Лерос заявил, что поведение Тищенко показывает, как власть Зеленского действует в целом по стране.
Тищенко же, комментируя свой поступок, заявил, что Лерос матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции.
Глава фракции "СН" Давид Арахамия будет агитировать коллег, чтобы они поддержали отстранение Николая Тищенко и Гео Лероса от нескольких пленарных заседаний, так как в конфликте виноваты две стороны.