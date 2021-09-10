Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро. ФОТОрепортаж

В пятницу, 10 сентября, на Софиевской площади в Киеве состоялась передача Национальной полиции Украины техники общей стоимостью 3,4 млн евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел.

"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы "ПРАВО-Полиция", - указывается в сообщении.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил коллег из Европейского Союза за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику.

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"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это Скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing, ведь основным показателем является уровень доверия граждан к полиции", - отметил Монастырский.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь отметил, что многолетнее плодотворное сотрудничество МВД и Нацполиции с партнерами продолжается.

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"Для каждого полицейского это не просто автомобили и оснащение, это безопасность наших граждан. Каждый день правоохранители выполняют сверхсложные задачи. Только за прошлый год подразделение взрывотехников Нацполиции в Донецкой области получиол более 560 вызовов и обезвредило более 40 тыс. взрывоопасных предметов - это более двух тонн взрывчатых веществ", - подчеркнул он.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины – в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.

Благодаря современным серверам и системам хранения данных полиция Украина более эффективно координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом в сфере противодействия организованной и трансграничной преступности.

"Наши усилия направлены на то, чтобы жизнь граждан стала безопасной, а также на сохранение жизней наших полицейских", - отметил Клименко.

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Посол ЕС Матти Маасикас сказал, что Европейский Союз надеется на плодотворное сотрудничество с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его командой.

"Наша общая цель остается той же самой. Европейский Союз и партнеры продолжают поддерживать становление более подотчетной, прозрачной и эффективной системы правоохранительных органов, которая будет служить всем гражданам Украины", - отметил он.

В свою очередь и.о. председателя КМЕС в Украине Фредрик Весслау напомнил, что Консультативный миссия Европейского союза работает в Украине с 2014 года для того, чтобы поддерживать украинских партнеров в реализации реформ, чтобы они могли превратить сектор безопасности в более эффективный, подотчетный и пользующийся доверием граждан.

"Сегодня в рамках нашего мероприятия мы передаем оборудования от ЕС на общую сумму 3,4 млн евро. Этот пакет включает IT оборудование, средства безопасности и транспортные средства, среди которых специализированные автомобили для обеспечения общественного порядка", - отметил Весслау.

Программа "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция) реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине (КМЕС).

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