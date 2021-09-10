Евросоюз предоставил украинским полицейским автомобили и оборудование на 3,4 млн евро. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникаций Министерства внутренних дел.
"18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование Нацполиция получила в рамках программы "ПРАВО-Полиция", - указывается в сообщении.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский поблагодарил коллег из Европейского Союза за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику.
"За каждым автомобилем, доспехами я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это Скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing, ведь основным показателем является уровень доверия граждан к полиции", - отметил Монастырский.
Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в свою очередь отметил, что многолетнее плодотворное сотрудничество МВД и Нацполиции с партнерами продолжается.
"Для каждого полицейского это не просто автомобили и оснащение, это безопасность наших граждан. Каждый день правоохранители выполняют сверхсложные задачи. Только за прошлый год подразделение взрывотехников Нацполиции в Донецкой области получиол более 560 вызовов и обезвредило более 40 тыс. взрывоопасных предметов - это более двух тонн взрывчатых веществ", - подчеркнул он.
Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины – в Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.
Костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства, с учетом безопасности полицейских и населения.
Благодаря современным серверам и системам хранения данных полиция Украина более эффективно координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом в сфере противодействия организованной и трансграничной преступности.
"Наши усилия направлены на то, чтобы жизнь граждан стала безопасной, а также на сохранение жизней наших полицейских", - отметил Клименко.
Посол ЕС Матти Маасикас сказал, что Европейский Союз надеется на плодотворное сотрудничество с министром внутренних дел Денисом Монастырским и его командой.
"Наша общая цель остается той же самой. Европейский Союз и партнеры продолжают поддерживать становление более подотчетной, прозрачной и эффективной системы правоохранительных органов, которая будет служить всем гражданам Украины", - отметил он.
В свою очередь и.о. председателя КМЕС в Украине Фредрик Весслау напомнил, что Консультативный миссия Европейского союза работает в Украине с 2014 года для того, чтобы поддерживать украинских партнеров в реализации реформ, чтобы они могли превратить сектор безопасности в более эффективный, подотчетный и пользующийся доверием граждан.
"Сегодня в рамках нашего мероприятия мы передаем оборудования от ЕС на общую сумму 3,4 млн евро. Этот пакет включает IT оборудование, средства безопасности и транспортные средства, среди которых специализированные автомобили для обеспечения общественного порядка", - отметил Весслау.
Программа "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" (ПРАВО-Полиция) реализуется при финансовой поддержке ЕС Управлением ООН по обслуживанию программы (ЮНОПС) в тесном сотрудничестве с Консультативным миссией ЕС в Украине (КМЕС).