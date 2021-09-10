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Обновление Хортицы завершат ко Дню украинского казачества. ФОТОрепортаж

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Не острове Хортица до 14 октября будут завершены работы по обновлению знаковых объектов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проектном офисе возрождения острова Хортица.

Так, после реконструкции в рамках президентской программы "Большая стройка" будут открыты общественное пространство "Козацьке коло", спасенный Музей истории запорожского казачества, самый высокий флагшток, безбарьерная инфраструктура.

"Сейчас работы еще продолжаются, каждая локация дорабатывается. В любом случае стоит отметить темпы и качество выполнения работ. Мы начали в июне, а уже в октябре весь объем работ, который запланирован на 2021 год, будет выполнен", - рассказал представитель проектного офиса возрождения острова Хортица Валерий Шевченко.

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Кроме того, от "Козацького кола" в Музей, а дальше и к историко-культурному комплексу "Запорізька Січ" будет сделана удобная пешеходная дорожка.

Также удалось спасти крышу Музея истории запорожского казачества, которая протекала годами. Там также обустроили современную смотровую площадку. В самом Музее завершается обустройство и декорирование фасадов, отдельно делают достройку у главного входа, где будут размещены кассы, гардероб, санузлы. Музейная площадь будет полностью готова к 14 октября: там выполнят благоустройство территории.

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Холм с флагштоком и смотровой площадкой уже принимал первых посетителей в День флага и День независимости. Тогда его открыли временно, а сейчас идут финальные работы. На Холме сделают инклюзивные трехуровневые поручни для детей, людей с инвалидностью на колясках и для людей почтенного возраста. Фишкой Холма станут арт-объекты в виде больших колец, символизирующих круг жизни и круг единения.

Подарком на октябрьские праздники для всех посетителей острова станет официальная презентация и запуск уникального лазерного шоу. Это совместный проект Группы Метинвест и Министерства культуры и информационной политики. Группа Метинвест является партнером национального проекта возрождения острова Хортица.

Как сообщалось ранее, запорожская Хортица по инициативе первой леди Елены Зеленской станет полностью инклюзивной. Все объекты и локации создаются с учетом потребностей лиц преклонного возраста, людей с инвалидностью, родителей с маленькими детьми.

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