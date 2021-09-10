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Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж

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В Киеве местный предприниматель подделал около 10 тыс. справок о вакцинации и результатов ПЦР-тестов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок.

Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.

По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.

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Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли:

- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
- поддельные печати медицинских учреждений;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.

Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.

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Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 01
Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 02
Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ 03

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Топ комментарии

  • M P a8340966
    Какой предприимчивый предприниматель!
  • Вольный Каменьщик
    стартап завалили гады
  • Valery Greff
    В Израиле уже за эти поддельные бумажки уголовный срок светит в т.ч. и "клиентам". Скоро и у нас... Антиваксерам с хитрой ж@пой пора начинать сушить сухарики... Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ - Цензор.НЕТ 2213
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