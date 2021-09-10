Столичный предприниматель изготовил около 10 тыс. фальшивых справок о ПЦР-тестировании и вакцинаци от COVID-19, - СБУ. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организовал схему столичный предприниматель. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за подделку документов. Поэтому "со знанием дела" брался за подделку медицинских справок.
Мужчина организовал "подпольную лабораторию" в собственном доме в Шевченковском районе Киева. Клиентов искал через столичные турагентства, где работали его родственники.
По данным следствия, злоумышленники предлагали туристам "удобное" получение справок для путешествий: не нужно было посещать лабораторию, делать тесты или вакцинироваться. Более того, можно было приобрести сразу две "справки" - для вылета за границу, и для возвращения домой. Стоимость одной составляла 500 гривен.
Всего с начала года злоумышленники изготовили почти 10 тыс. фальшивок.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства организатора, правоохранители изъяли:
- сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов и о вакцинации;
- поддельные печати медицинских учреждений;
- компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;
- банковские карточки, которые использовались для расчетов с клиентами.
Продолжаются следственные действия для выявления всех причастных к схеме лиц.