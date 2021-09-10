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Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Руководитель одного из отделов Краматорского окружной прокуратуры Донецкой области вымогал 50 тыс. грн у фермера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что прокурор вымогал 50 тыс. грн за закрытие дела и непривлечение фермера к уголовной ответственности за самовольный захват земельного участка. За эту сумму он также обещал в дальнейшем не создавать препятствий фермеру в ведении предпринимательской деятельности.

Правоохранители задержали прокурора "на горячем" - в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос о задержании злоумышленника согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие, проверяются другие возможные факты коррупционных действий правоохранителя.

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Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 01
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 02
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 03
Прокурор на Донетчине вымогал 50 тыс. грн у фермера, захватившего земельный участок, - СБУ 04

Топ комментарии

  • Cтарий Кінь
    Чим він відрізгяється від решти прокурорів? Тільки тим що, попався але суддя не дасть йому згинути за не значну суму.
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Молодой еще....не опытный. И одет не важно и просил не много. Надо полагать научиться!
  • corporal Akkerman
    Больше всего нравиться: " Решается вопрос о задержании злоумышленника..."
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