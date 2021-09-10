Арт-объект "Звуки Города" открыли в Днепре. ФОТО

В Днепре открыли арт-объект "Звуки Города". В необычный проект трансформировали гул ракетного двигателя, стук грузового вагона, хлопок открытия парашюта и даже "брюзжание" холодильника "Днепр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Днепропетровская ОГА.

Инициатором проекта стала продюсер GOODMEDIA Алена Тимошенко.

По ее словам, для создания арт-объекта была проведена больша работа, над которой трудились скульпторы, художники, саунд-продюсеры. Сначала тщательно "собирали" звуки, записанные аудиодорожки обработали в программе звукового дизайна, а затем изготовили на производстве.

Среди других звуков, из которых образовали днепровскую скульптуру, - звон баллончиков стрит-арта, шум моторной лодки, несущейся по волнам, треск костра, эхо в пустом зале, аплодисменты и громкий смех.

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На открытии присутствовал также мэр города Борис Филатов.

"Скульптура выглядит модерново. Движемся в будущее. Открыты для инноваций. Таким путем идут развитые города", - сказал он.

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В объекте учли и ассоциации других известных днепрян: юмориста, актера и шоумена Юрия Ткача, соучредителя, главы правления ОО "Ассоциация Noosphere" Михаила Рябоконя, художника Валерия Zdesroy, руководителя международной организации "Street Workout" Дениса Минина.

Отмечается, что скульптура в Днепре является третьей в формате "Звуки города". Первую открыл президент Зеленский на саммите "Крымская платформа", она была посвящена полуострову.

Арт-инсталляции "Звуки Города" подготовили и для Киева, Львова, Одессы, Харькова, Мариуполя, Крыма. Проект реализовали к 30-й годовщине Независимости Украины. Над ним работала команда из 117 человек.

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