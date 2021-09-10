Треть топлива, завезенного через Одесскую таможню, оказалась российской и контрабандной, - ГБР. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, информирует Цензор.НЕТ.
"Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах", - рассказали ГБР.
По документам топливо указывали как поступившее не из России. Кроме этого, занижалось его количество - это позволяло минимизировать налоги.
"Сделка с контрабандным горючим проводилась через Одесскую таможню. Только с начала года этими судами в Украину легально ввезено 27 тыс. тонн нефтепродуктов. По информации следствия - это треть от реально импортируемого топлива", - добавили в ГБР.
По данным следователей, к схеме причастны должностные лица Одесской и Энергетической таможни и Южного регионального управления Госпогранслужбы. Сейчас там назначены служебные проверки. Следователи выясняют, по какой цепочке дальше продавали незаконно ввезенное топливо.