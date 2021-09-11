Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
...а украинцы жалеют
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Не жалею, что стал президентом
Зе!демократия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции
Зробимо 90-ті разом!
... и все
Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России
Логично и последовательно
Не перепутай!
Процесс пошел...
Милованов уже отложил
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов
Просто пенсия хорошая...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО
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