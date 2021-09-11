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Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

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Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

...а украинцы жалеют

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Не жалею, что стал президентом

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зе!демократия

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко напал на нардепа Лероса во время его выступления о деле вагнеровцев в ВР. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тищенко о том, почему напал на Лероса в Раде: Он матерился и говорил грязные вещи в адрес гаранта нашей Конституции

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Зробимо 90-ті разом!

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

... и все

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского считает, что CNN распространил дезинформацию о "вагнергейте" в интересах России

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Логично и последовательно

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Не перепутай!

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Процесс пошел...

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Милованов уже отложил

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы должны рассчитывать на себя и откладывать деньги на пенсию, - Милованов

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Просто пенсия хорошая...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать "слуги народа" Клочко за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн, - СМИ. ВИДЕО

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

По-новому

Зе!демократия, CNN - агент кремля, совет для будущих пенсионеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Диджитализация

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