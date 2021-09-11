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Первый пилотный рейс теплохода "Ракета" пришвартовался в Каневе. ФОТО

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Утром в субботу, 11 сентября, в Каневе пришвартовался первый пилотный рейс теплохода "Ракета" по маршруту Киев-Канев.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Утром отправили пассажиров, которые присоединились к фокус-группе и вместе с социологами помогут сделать будущие регулярные путешествия для путешественников максимально комфортными. Да, мы исследуем возможности возобновления регулярных туристических маршрутов, рассматривая также варианты софинансирования таких программ со стороны государства", - прокомментировал Ткаченко.

Первый пилотный рейс теплохода Ракета пришвартовался в Каневе 01
Первый пилотный рейс теплохода Ракета пришвартовался в Каневе 02

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Он также анонсировал, что минимум два маршрута из Киева - в Канев и Чернобыль - могут регулярно заработать уже со следующего года. "Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописными реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс. День на теплоходе - это всегда незабываемые эмоции", - добавил представитель правительства.

Как сообщалось, Государственное агентство по развитию туризма планировало в сентябре запустить пилотные рейсы по Днепру на теплоходах "Ракета" по маршруту Киев-Канев.

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Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    де вони ту "Ракету" відкопали?
  • Nothing Special
    Взяли приклад з Литви. Там вже два роки курсує Ракета з Каунаса в Ніду. Дуже приємна подорож по Німану, рекомендую. Лише трохи псує настрій бачити окуповану рашкою Прусію з іншого берега.
  • Green sheet
    Главное 5-ти летний автомобиль у нас власти считают бляхой, а 50-летние самолеты и корабли считаются нормальными. Или с неба падать или на дно уйти не так страшно как на обочине остановится при поломке.
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