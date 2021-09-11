Украинские студенты-физики стали третьими на Международной олимпиаде по теоретической физике, в которой участвовали 276 команд. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, в ней приняли участие 276 команд из университетов всего мира. Впереди нас в командном зачете лишь две команды, и обе — из одного из лучших университетов: Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology (МІТ). Наши ребята справились с заданиями олимпиады лучше, чем команды таких мировых монстров как Стэнфорд, Беркли, Кембридж, Корнелльский университет, МФТИ и другие.
Капитан нашей студенческой команды Павел Кашко. Именно он взял на себя все организационные вопросы и координировал слаженную работу команды. Еще школьником Павел побеждал на международных олимпиадах и многочисленных турнирах по физике и астрономии, потом учился в КНУ им. Т. Шевченко, а теперь поступил на магистратуру в один из престижнейших университетов мира — Федеральную политехническую школу Лозанны (École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland (EPFL).
"Олимпиадное сообщество в Украине на самом деле не такое большое, поэтому те, кто выступает на высоком уровне (всеукраинский этап и международный), преимущественно знают друг друга. Такие связи чрезвычайно полезны и играют большую роль в будущем. Имея хорошую базу контактов, я позвал в команду сильнейших, по моему мнению, студентов-физиков. Наша команда состоит из победителей школьных олимпиад и турниров, так что опыта научных соревнований нам не занимать, - отметил он, и рассказал о команде.
Евгений Кравченко
Выпускник физического факультета КНУ, сейчас поступил в УКУ на науки о данных. Обладает замечательными навыками компьютерного моделирования, и именно его решение задачи № 2 получило один из высших баллов среди всех команд.
Павел Панасюк
Также выпускник физического факультета КНУ, сейчас продолжает магистратуру в КНУ в области квантовой теории поля. Павел обладает замечательными знаниями в области теоретической физики и прекрасно владеет математическим аппаратом, именно поэтому он решал задачи со сложнейшими теоретическими рассчетами.
Сергей Крыгин
Сергей — двукратный победитель Международной ученической олимпиады по физике (получил серебро и золото для Украины), сейчас учится на четвертом курсе в Массачусетском технологическом университете США. Воспользовавшись своим высоким уровнем подготовки, Сергей смог найти нестандартный подход к решению задачи о гравитации и изгибе пространства—времени.
Виктор Крышталь
Виктор — победитель многочисленных ученических соревнований и конкурсов по физике. Сейчас он учится на четвертом курсе физического факультета КНУ, у него незаурядная интуиция в понимании задач по физике. Благодаря этому он отлично справился с задачей, ломающей логику самой своей постановкой.
"Нельзя не вспомнить внештатного участника нашей команды Владислава Вертелецкого. Владислав — выпускник физического факультета КНУ, заканчивает магистратуру в Лейденском университете и занимается квантовыми вычислениями. Он был капитаном прошлогодней команды, поэтому давал нам ценные советы и морально поддерживал нас в ходе соревнования, за что мы ему очень признательны", - отметил также Павел.