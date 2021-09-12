Новости Фото • Агрессия России против Украины, Операция Объединенных сил

В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС. ФОТОрепортаж

3 15110
Украинская сторона СЦКК фиксирует грубые нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупантов с применением запрещенного вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"11 сентября со стороны позиций вооруженных формирований РФ, дислоцирующихся в районе населенного пункта Докучаевск, был осуществлен обстрел села Новогнатовка с применением ствольной артиллерии 122-го калибра. В результате обстрела зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры (частного здания), и разрывы на прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди гражданского населения нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 11 сентября погиб один воин, 8 ранены, двое получили боевые травмы. Враг 10 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Отмечается, что указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, соответствующие ноты направлены в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования Украине. Они станут очередными свидетельствами преступлений оккупантов на украинской земле.

В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 01
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 02
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 03

Также читайте: На Донбассе фиксируется увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны российских оккупантов, - главком ВСУ Залужный

В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 04
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 05
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 06
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 07
В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС 08

Читайте также: Российские террористы обстреляли наши позиции из запрещенного оружия. Трое воинов получили ранения, - ОТГ "Схід"

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • какая разніца
    паном Миколою доведено на практиці, що вата найкраще співає гімн, коли він стоїть поруч із своїм калашом і уважно слідкує за октавами

    В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6324 В результате российского обстрела повреждено здание в Новогнатовке, обошлось без жертв, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6027
  • какая разніца
    On September 11th, armed formations of the Russian Federation fired 122mm artillery at the settlement of Novohnativka, Donetsk region, Ukraine. A building and its surrounding property was damaged. Fortunately there were no civilian casualties.
  • какая разніца
    On 11 September 2001 the terrorist group al-Qaeda attacked New York, New York, United States - destroying the World Trade Center.
    On 11 September 2021 the Russian regime of state terrorism attacked New York, Donetsk, Ukraine - dropping bombs from a UAV.
    Plus ça change…
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости