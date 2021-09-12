17-летняя девушка погибла в результате ДТП с пьяным водителем на Львовщине, - Нацполиция. ФОТО

Дорожно-транспортное происшествие произошло 12 сентября, около часа ночи на автодороге "Львов-Луцк" близ села Колоденцы Львовского района.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Лагуна", 22-летний львовянин, не справился с управлением - автомобиль выехал на обочину дороги и перевернулся.

Кроме водителя в салоне автомобиля находились четверо пассажиров: 17-летняя девушка и трое мужчин в возрасте 17, 24 и 26 лет - все жители одного из сел Львовской района. В результате ДТП несовершеннолетняя пассажирка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия. Другие пассажиры были доставлены в больницу", - гововрится в сообщении.

В Нацполиции подчеркнули: "Во время объяснений водителя было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет".

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