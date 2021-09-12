ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне-Харків.
По подсчетам правоохранителей, на начало шествия собралась тысяча участников.
"Порядок охраняли 800 полицейских и курсантов университета внутренних дел, а также 450 бойцов Нацгвардии, в том числе силовики из других регионов", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов.
Организаторы марша ожидали до трех тысяч участников. Соорганизатор марша Анна Шарыгина рассказала, что в шествии приняли участие как отдельные участники, так и группы, которые регистрировались заранее.
"В общем где-то у нас восемь организованных колонн - это группы людей, которые регистрировались. Это наши друзья и подруги из Запорожья, психологи, колонна Amnesty International, международной организации, дипломаты, дипломатки, организаторы и организаторки, они в первой колонне, и различные самоорганизующиеся колонны", - сказала Шарыгина.
Она также напомнила о требованиях, которые выдвигают организаторы марша.
"Надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, противодействие буллингу в учебных заведениях и равный доступ ко всем государственным институтам", - сказала Анна Шарыгина.
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