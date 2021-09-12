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ЛГБТ-марш "KharkivPride" без происшествий состоялся в Харькове. ФОТОрепортаж

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Марш KharkivPride в Харькове закончился без столкновений, колонна мирно прошла по проспекту Науки от площади Свободы до станции метро "Ботанический сад" под охраной полиции и бойцов Нацгвардии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Суспільне-Харків.

По подсчетам правоохранителей, на начало шествия собралась тысяча участников.

"Порядок охраняли 800 полицейских и курсантов университета внутренних дел, а также 450 бойцов Нацгвардии, в том числе силовики из других регионов", - рассказал начальник управления превентивной деятельности Сергей Бирбасов.

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Организаторы марша ожидали до трех тысяч участников. Соорганизатор марша Анна Шарыгина рассказала, что в шествии приняли участие как отдельные участники, так и группы, которые регистрировались заранее.

"В общем где-то у нас восемь организованных колонн - это группы людей, которые регистрировались. Это наши друзья и подруги из Запорожья, психологи, колонна Amnesty International, международной организации, дипломаты, дипломатки, организаторы и организаторки, они в первой колонне, и различные самоорганизующиеся колонны", - сказала Шарыгина.

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Она также напомнила о требованиях, которые выдвигают организаторы марша.

"Надлежащее расследование преступлений на почве ненависти, противодействие буллингу в учебных заведениях и равный доступ ко всем государственным институтам", - сказала Анна Шарыгина.

Метрополитен работал в обычном режиме. Движение по проспекту Науки сейчас восстановили.

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ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 01
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 02
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 03
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 04
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 05
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 06
ЛГБТ-марш KharkivPride без происшествий состоялся в Харькове 07

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ну, и к чему выносить на всеобщее обозрение то, кто среди них кого, чем и куда имеет и кто у кого после этого что облизывает? Мне лично эти вопросы до лампады. До тех пор пока это не выноситься показательно на люди. Впрочем, психические отклонения данного толка наблюдаются и у животных, но они, животные, умнее этих марширующих, т.к. не ходят по лесам, степям и горам с флагами, плакатами и транспарантами, что самцы имеют друг друга, равно, как и самки.
  • Лаур
    верните нормальный сайт !
  • Sharl
    Мне глубоко по боку кто куда чего суёт и кто у кого сосет…. Но я никак не могу понять, зачем эту психическую болезнь (именно так ее характеризуют психологи) выносить на всеобщее обозрение. Может скоро на улицу и педофилы (оказывается педофилия тоже заболевание сродни наркомании) со своими знамёнами попрут и за ними зоофилики и прочая мразота?
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