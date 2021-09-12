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Впервые в Израиле, а может даже в мире, солдаты-аутисты завершили курс молодого бойца, - глава МИД Лапид. ФОТО

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В Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава МИД Израиля Яир Лапид.

Впервые в Израиле, а может даже в мире, солдаты-аутисты завершили курс молодого бойца, - глава МИД Лапид 01

"Двигаемся вперед

Впервые в Израиле, а может быть даже в мире, у Западной стены в Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.

Для них была создана специальная программа, которая помогает им занимать различные должности в самых разных подразделениях.

Удачи вам, друзья", - написал он.

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Топ комментарии

  • Wars on planet
    Кандидат на створення першого у світі підрозділу солдат-імбецилів.
  • San Fenikss
    Лучшее - враг хорошего!
    Верните старый интерфейс, новаторы хреновы ))))))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    это у меня только какая-то фигня с оформлением Цензор.нет????

    или опять на нас испытывают "новую" версию ???? 😌
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