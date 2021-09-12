Впервые в Израиле, а может даже в мире, солдаты-аутисты завершили курс молодого бойца, - глава МИД Лапид. ФОТО
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В Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал глава МИД Израиля Яир Лапид.
"Двигаемся вперед
Впервые в Израиле, а может быть даже в мире, у Западной стены в Иерусалиме состоялось торжественное мероприятие окончания курса молодого бойца для солдат-аутистов Армии Обороны Израиля.
Для них была создана специальная программа, которая помогает им занимать различные должности в самых разных подразделениях.
Удачи вам, друзья", - написал он.