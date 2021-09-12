Новости Фото

Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде. ФОТОрепортаж

8 08968
В Ужгороде полицейские впервые в Украине будут патрулировать улицы города на электросамокатах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке патрульной полиции Закарпатской области.

"На Закарпатье запустили первый в Украине патруль на электросамокатах... (На выходных. - Ред.) экипаж на электросамокатах вышел на свое первое патрулирование. Такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток. Планируется, что полицейские будут в полном снаряжении", - говорится в сообщении.

Как информируют в патрульной полиции Закарпатья, патрулирование на электросамокатах позволит инспекторам оперативно реагировать на вызовы.

По словам представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали. ФОТО

Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 01
Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 02
Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде 03

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Valery Greff
    Дизайн сайта - это пипец. Спам сам постоянно теперь нажимаю
  • Андрей Нешевченко
    Не могу не согласиться. Придется сегодня снова напроситься на БАН. Всё стало гораздо хуже.
  • renowawe house
    що за .....? Верніть дизайн. Редакція, майте совість.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости