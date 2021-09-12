Полицейский патруль на электросамокатах запустили в Ужгороде. ФОТОрепортаж
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В Ужгороде полицейские впервые в Украине будут патрулировать улицы города на электросамокатах.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом информируют в Фейсбуке патрульной полиции Закарпатской области.
"На Закарпатье запустили первый в Украине патруль на электросамокатах... (На выходных. - Ред.) экипаж на электросамокатах вышел на свое первое патрулирование. Такие патрулирования будут осуществляться только в светлое время суток. Планируется, что полицейские будут в полном снаряжении", - говорится в сообщении.
Как информируют в патрульной полиции Закарпатья, патрулирование на электросамокатах позволит инспекторам оперативно реагировать на вызовы.
По словам представителя патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, самокаты подарили патрульным Ужгорода с сервиса проката электросамокатов в рамках благотворительной помощи.