На недавних учениях танковый взвод полка "Азов" показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж

Танкисты Национальной гвардии Украины не менее профессиональные и мотивированные чем воины-танкисты ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Это только сверху взвод танков Т-64 Б1М отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов" 12-й бригады оперативного назначения им Д.Вишневецкого Воинская часть 3057 Национальной гвардии Украины выглядят вроде как белые вороны среди танков армейских бригад Сухопутных войск в составе ООС.

На самом деле гвардейские танкисты не менее профессиональные и мотивированные чем армейские. Три дня назад на последних учениях по противодесантной обороне танкисты-азовцы получили награды и похвалы от командующего ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "...Поражен мастерством танкового взвода полка "Азов", который показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями Вооруженных сил", - пишет Шевченко.

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Он также отметил, что кроме "Азова" танки в Национальной гвардии Украины есть в 3-й бригаде оперативного назначения им. полковника П.Болбочана (Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины), 9-го полка оперативного назначения им. Героя Украины лейтенанта Б.Завады (Воинская часть 3029 НГУ), 4-й бригаде оперативного назначения им. Героя Украины сержанта С.Михальчука (В\ч 3018) Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Поздравляем танкистов и танкостроителей! Здоровья, крепости, меткости. И чтобы никогда не срывало башню!", - поздравил Шевченко.

















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