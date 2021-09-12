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На недавних учениях танковый взвод полка "Азов" показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк. ФОТОрепортаж

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Танкисты Национальной гвардии Украины не менее профессиональные и мотивированные чем воины-танкисты ВСУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Это только сверху взвод танков Т-64 Б1М отдельного отряда специального назначения (ОЗСП) "Азов" 12-й бригады оперативного назначения им Д.Вишневецкого Воинская часть 3057 Национальной гвардии Украины выглядят вроде как белые вороны среди танков армейских бригад Сухопутных войск в составе ООС.

На самом деле гвардейские танкисты не менее профессиональные и мотивированные чем армейские. Три дня назад на последних учениях по противодесантной обороне танкисты-азовцы получили награды и похвалы от командующего ООС генерал-лейтенанта Павлюка: "...Поражен мастерством танкового взвода полка "Азов", который показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями Вооруженных сил", - пишет Шевченко.

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Он также отметил, что кроме "Азова" танки в Национальной гвардии Украины есть в 3-й бригаде оперативного назначения им. полковника П.Болбочана (Воинская часть 3017 Национальной гвардии Украины), 9-го полка оперативного назначения им. Героя Украины лейтенанта Б.Завады (Воинская часть 3029 НГУ), 4-й бригаде оперативного назначения им. Героя Украины сержанта С.Михальчука (В\ч 3018) Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

"Поздравляем танкистов и танкостроителей! Здоровья, крепости, меткости. И чтобы никогда не срывало башню!", - поздравил Шевченко.

На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 01
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 02
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 03
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 04
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 05
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 06
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 07
На недавних учениях танковый взвод полка Азов показал, что может выполнять боевые задачи наравне с подразделениями ВСУ, - Павлюк 08

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    І навіщо це протиставлення ?

    Нацгвардії і ЗСУ ?

    Йолоп якийсь вигадав...

    пс. Прийшла, а на сайті такі зміни
  • Андрей Нешевченко
    Надо же, генерал поражен. А вот я что-то не очень поражен. Бойцы "Азова" непрерывно тренируются. У них частые танковые учения. При этом- я вовсе не шпион, об этом пишут на мариупольских сайтах. И фотки прилагают. "Азов", наверное, самая боеспособная единица у нас. Особенно учитывая их мотивированость. Азовца видно издали, его- ни с кем не перепутать.
  • neverlok lok
    шото Цензора сайт не такой ,оболочки послетали
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