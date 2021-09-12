На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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В Запорожье прошло мероприятие Sport Star 2021, на котором награждали местных олимпийцев, паралимпийцев, тренеров и команды по игровым видам спорта.
На официальном сайте Запорожской ОГА событие назвали "спортивным Оскаром", передает Цензор.НЕТ.
Спортсменом года стал Парвиз Насибов и получил денежный сертификат на 300 тыс грн.
Церемония сопровождалась выступлениями местных певцов и танцоров. Как сообщает Трибуна, на сцене исполнили композицию, которая фактически является переведенной песней российской группы "Токио", написанной специально для болельщиков Олимпийских игр-2014 в Сочи.