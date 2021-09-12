Новости Фото

На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

15 81852
В Запорожье прошло мероприятие Sport Star 2021, на котором награждали местных олимпийцев, паралимпийцев, тренеров и команды по игровым видам спорта.

На официальном сайте Запорожской ОГА событие назвали "спортивным Оскаром", передает Цензор.НЕТ.

На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 01
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 02
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП

Спортсменом года стал Парвиз Насибов и получил денежный сертификат на 300 тыс грн.

На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 04
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 05
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 06
На концерте для олимпийцев в Запорожье исполнили песню болельщиков Сочи-2014, переведенную на украинский 07

Также читайте: Считаю, что наша страна заслужила проведение Олимпийских игр, - Зеленский на праздновании 30-летия НОК

Церемония сопровождалась выступлениями местных певцов и танцоров. Как сообщает Трибуна, на сцене исполнили композицию, которая фактически является переведенной песней российской группы "Токио", написанной специально для болельщиков Олимпийских игр-2014 в Сочи.

Топ комментарии

  • Червона рута
    знову сайт почали "покращувати"???? поверніть все як було!!!
  • Олег Петрович ed2c8e0a
    А что с сайтом?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    пока не могу привыкнуть к спасм вместо ответить ))) и к огромным белым полям по бокам ответов (а еще новый абзац через большой межстрочный промежуток, что тоже добавляет масштаба)

    все таки я консерватор ))) (не против технических усовершенствований... против непривычного и пока не удобного дизайна))))

    это как порядок наведенный в гараже трудолюбивой женой ))) вроде ничего не выбросила - а хрен что-то найдешь)) особенно по ее своеобразной классификации "разной непоймишо фигни" ))))
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости