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Студентов "вузов" в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ. ФОТОрепортаж

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Студентов трех вузов в оккупированном Донецке принуждают голосовать на российских парламентских выборах, которые пройдут 19 сентября.

Фотодоказательства этого опубликовали в соцсетях местные жители, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

Старосты групп требуют от учащихся сбрасывать скриншоты с регистрацией на дистанционное голосование. Отказавшихся принимать участие в голосовании заставляют писать объяснительные.

Также студентам разъясняют, что паспорта РФ они получают "не просто так".

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Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 01
Фото: donpress.com

Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 02
Фото: donpress.com

Студентов вузов в ОРДО угрозами заставляют голосовать на выборах в Госдуму России, - СМИ 03
Фото: donpress.com

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  • Старый зольдат
    Новый дизайн "Цензор нет" - понурое лайно.

    Можите спамить, админ.
  • Светлана Науменко
    Если очень долго смотреть на Симоньян, начинаешь понимать происхождение паранджи.

  • Яр Холодний
    Про це існує анекдот старий!

    "Молиться юдей:

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    Каже Яхве:

    - Дарую!

    Ангел-секретар питає покрадьки:

    - Боже! А це не "занадто"?!

    - ВСе нормально! Ти подивися яких сусідів я їм запланував!!!

    У нас - те саме - у нас сусіди - кацапи!!!
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