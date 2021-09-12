Водитель, спровоцировавший массовое ДТП с пятью пострадавшими в Киеве, был пьян, - полиция. ФОТОрепортаж

Столичные полицейские устанавливают обстоятельства ДТП в Голосеевском районе. В результате столкновения транспортных средств госпитализированы пять человек, в том числе 11-летний ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

"Предварительно правоохранители установили, что водитель автомобиля Honda Accord, двигаясь в направлении Обухова, совершил столкновение с попутным автомобилем Kia. После чего указанные транспортные средства выехали во встречном направлении. В результате эти два авто столкнулись с автомобилями Jeep, Skoda, Hyundai, Honda и двумя Volkswagen", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пятерых пострадавших, среди которых 11-летний ребенок, госпитализировали.

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"Правоохранители провели освидетельствование на содержание алкоголя водителя автомобиля Honda Accord на приборе "Драгер, который показал 1,7 промилле алкоголя (допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством - 0,2 промилле. - Ред.). По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до восьми лет", - отмечается в сообщении.









Напомним, ранее СМИ сообщили, что на Столичном шоссе в Киеве 12 сентября произошло ДТП с участием 9 автомобилей, в котором пострадали 5 человек.

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