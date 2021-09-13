ВАЗ выехал на встречку на Сумщине и столкнулся с грузовиком: пострадали трое детей, самому младшему 4 годика, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате ДТП на автодороге "Батурин-Конотоп-Сумы" в пгт Николаевка (Сумская обл.) пострадало трое детей

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Сумской области.

"Трое несовершеннолетних детей 12-ти, 10-ти и 4-х лет доставлены в Сумскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу.

"Предварительно установлено, что автомобиль "ВАЗ 2109", под управлением 32-летнего мужчины, выехал на встречную полосу без включенного света фар, в результате чего совершил столкновение с грузовым автомобилем "МАН". Оба авто получили значительные механические повреждения", - указано в сообщении.

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Травмы различной тяжести получили водитель и пассажиры автомобиля "ВАЗ".

По данному факту в полиции открыто уголовное производство по ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).





Фото: сайт Нацполиции