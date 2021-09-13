Ремонт дороги на Тернополь стартовал в Ивано-Франковской области, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Стартовал ремонт на трассе национального значения Н-18 Ивано-Франковск - Бучач - Тернополь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Укравтодор".

"Один из главных принципов программы "Большая стройка" - маршрутный. Соединяем областные центры качественными транспортными коридорами. Один из них - автодорога Н-18 между Тернополем и Ивано-Франковском. В пределах Тернопольской области в 2021 году на ней уже полностью устроено 2 слоя покрытия. Теперь работы стартовали в Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Так, в ходе президентской программы "Большая стройка" на первом участке уже провели регенерацию основы дорожной одежды методом холодного ресайклинга и начали укладывать крупнозернистый асфальтобетон. На втором продолжаются подготовительные работы: бригады уплотняют основу проезжей части песчано-щебеночной смесью.

Отмечается, что в процессе ремонта на Ивано-Франковщине отремонтируют 25 м трассы Н-18, а до конца года в области восстановят 200 км государственных дорог.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что по плану инициированной им программы "Большая стройка", в 2021 году будет отремонтировано и построено 4 500 км дорог государственного значения и 2 000 км местных.

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