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Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия. ВИДЕО+ФОТО

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В США появились казармы, построенные с помощью 3D принтера. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Popular Mechanics.

Компания по 3D-печати ICON завершила строительство новых казарм Национальной гвардии в учебном центре Кэмп-Свифт в Бастропе, штат Техас.

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Они предназначены для одновременного размещения до 72 гвардейцев, в которых те смогут отдыхать по выходным. Площадь сдвоенной казармы составляет порядка 350 кв.м. 

Как заявил представитель военного департамента Техаса, конструкции прослужат десятилетия. 

Стены здания сделаны из двух слоев бетонной смеси со слоем изоляции между ними. Это должно поддерживать тепло в здании зимой и прохладу жарким летом в Техасе. Сверху уложен третий слой, соединяющий оба вертикальных слоя и обеспечивающий структурное усиление. Вырезы в конструкции приспособили места для дверей и окон, которые были добавлены позже. Для завершения казармы добавлена ​​крыша складского типа.

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Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия 01
Казармы в США печатают на 3D принтере: Рассчитывают, что они прослужат десятилетия 02

Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Напечатайте мозги 73 процентам голосующих в Украине
  • Valeriy Wrx
    Иди лапти печатай...
  • Tired Optimist
    Тільки дурні не розуміють, що мова йде про швидкість будівництва а це у військовій справі важливо, мінімальні витрати будівельних матеріалів, мобільність будівельної техніки, мінімальну шкоду навколишньому середовищу. В такому приміщенні людина краще почувається ніж будь-якому військовому наметі.
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