В духовном центре столицы отметили Праздник благодарения. ФОТО

Традиционно празднование началось с фестивального городка PodyakaFest, где было множество детских и спортивных площадок, различные фотозоны и выставка служений.

Впервые в Киев приехала команда из Одессы, которая воспроизвела Пасхальную реконструкцию - фотозону с элементами театрализованного представления о последних часах жизни Иисуса Христа.

Среди спортивных зон были площадки по флорболу, диск-гольфу, триболу и другие.























Для детей проводились различные развлечения и конкурсы.

Целый день работала молитвенная часовня, где все желающие могли узнать больше о вере и оставить записки со своими потребностями, чтобы за них молились.

Особой изюминкой PodyakaFest стал концерт детского творчества, на котором выступали много талантливых маленьких исполнителей, в том числе детские группы "Нотки", ансамбль бандуристов "Золотые струны", детский хор из Одессы и другие.

В 18:00 начался праздничный концерт, в котором приняли участие лучшие христианские музыкальные исполнители, участники и финалисты проекта "Голос". В частности, выступали Руслана Лавора, Дарья Кочанжи, Ирина Цуканова, Вячеслав Рыбиков и многие другие.

Епископ Объединения христианских церквей "Новое поколение" в Украине Андрей Тищенко отметил важность благодарности народа.

"Мы очень часто сетуем. Друг на друга, на власти. А нам не нужно жаловаться. Нам нужно благодарить. И нам есть за что благодарить. У нас есть свобода слова, тысячи церквей, мощные социальные служения, возможность отстаивать свои права. Мы многое имеем . И будем иметь еще больше. Потому что мы благодарный народ! " - сказал епископ.

По словам председателя Всеукраинского Союза Церквей Евангельских Христиан-Баптистов Валерия Антонюка, благодарным людям легче жить, "они ближе к Богу и могут быстрее помочь другим".

В свою очередь, координатор Всеукраинского Собора Александр Турчинов отметил, что Бог всегда был с Украиной в тяжелые времена, и мы не должны об этом забывать.

"Мы собрались вместе в этот замечательный день, чтобы поблагодарить нашего Бога за любовь к каждому из нас, нашей земле ... Наш Бог всегда с нами в трудные времена. Когда началась страшная война, когда в Украине не было боеспособной армии, не было современного оружия, а был тяжелый экономический кризис, полностью разрушена власть, именно Бог помог объединить страну, украинцев и защитить нашу Родину", - отметил он.

По словам координатора Собора, Бог нетолерантен к грязи, поэтому украинцам нужна страна, которая нетолерантна к грязи, страданиям, лжи и беспределу. "Нам с вами нужна христианская страна, потому что истинное величие и могущество все ведущие страны смогли построить на фундаменте вечных евангельских ценностей. Давайте вместе строить ее, и Бог поможет нам в этом", - резюмировал он.



В конце главы евангельских церквей Украины вместе с участниками праздника провели совместную молитву благодарности за Украину и просили Божьего благословения на последующие годы.

Специальным подарком для киевлян и гостей стало выступление Andrey Chmut Band feat. ANYANYA с программой "The Sound of your songs".

Инициаторами празднования выступают Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины и Украинский Межцерковный Совет при поддержке Всеукраинского Собора.