Не прошло и недели: в урбан-парке на ВДНХ в Киеве водитель легковушки загруз в недавно застеленном газоне. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Хмарочос".
Передние колеса автомобиля увязли в земле и повредили зеленое покрытие. На место вызвали эвакуатор.
Кроме того, работники ВДНХ вызвали на место полицию. Нарушитель должен возмещать нанесенный ущерб в административном порядке - их сумма составляет около 20000 гривен. В урбан-парке сейчас занимаются восстановлением газона и планируют установить ограничительные столбики.
Неделю назад в урбан-парке обустроили газон. В октябре там планируют высадить многолетние деревья и кусты.
Урбан-парк на ВДНХ начали строить в июле 2021 года. В рамках проекта там должны появиться площадки для уличных видов футбола, баскетбола, танцев, воркаута и паркура, клаймбинга, детские урбан-локации, столы для тенниса и бетонный скейтпарк. По концепции предполагается, что спортивный кластер на ВДНХ будет занимать площадь 22 гектара, из них половина - урбан-парк. Вход в урбан-парк - бесплатный и доступен круглосуточно.
Напомним, 1 сентября в Киеве на Арсенальной площади открыли обновленное общественное пространство с фонтаном. На следующий день в этот фонтан заехал грузовик.