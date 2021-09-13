После реконструкции на Сумщине открыли стадион им. Владимира Куца, - ОГА. ФОТОрепортаж
Об этом сообщается на сайте Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Этот прекрасный стадион, прекрасный спортивный комплекс является лучшим на территории области. Это я могу с уверенностью сказать", - заявил на открытии спортивной арены глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
В ходе реконструкции в рамках программы "Большая стройка" на стадионе было полностью обновлено футбольное поле размером 105х68 м с натуральным покрытием, оборудованы беговые дорожки и проведено благоустройство территории.
Также были обсутроены тренировочные футбольные поля размером 57х31 м и два - по 60х40 м с искусственным покрытием. Дополнительно было оборудовано поле для мини-футбола 40х20 м с искусственным покрытием.
Общая стоимость реконструкции стадиона составила около 55 млн грн, которые поступили из Государственного фонда реконструкции и развития, а также из городского бюджета.
Ранее уже сообщалось, что в Кривом Роге по программе "Большая стройка" Владимира Зеленского проходит реконструкция сразу двух стадионов – "Металлург" и "Спартак".