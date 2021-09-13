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Экс-наемник "ДНР", воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

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Экс-наемник "ДНР", воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж
Житель г. Курахово (Донецкая область) в 2014-2015 гг участвовал в войне против Украины в составе НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в указанный период злоумышленник принимал непосредственное участие в вооруженном противостоянии на территории Донецкой области. Впоследствии он вернулся на подконтрольную украинской власти территорию, в Курахово Донецкой области.

Оккупант признал свою вину и подтвердил пребывание в должности командира 2 мотострелкового взвода батальона "Оплот" так называемой "ДНР", а затем в должности "дежурного" так называемой "Русской православной армии".

В ходе следственных действий злоумышленник предоставил информацию о других членах незаконного вооруженного формирования.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 01
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 02
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 03
Экс-наемник ДНР, воевавший против Украины в 2014-15 гг, задержан на Донетчине, - контрразведка СБУ 04

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Топ комментарии

  • Рома Маестро
    Дом предателя сгорнуть бульдозером, к чертям собачим, как поступют изратльтяне с террористами Хезболі!!!
  • Mykola Vovk
    Со святогорской лавры начался Славянск. Сепары и не скрывали, что жили там под видом монахов, и оружие складировали там же
  • Ksenia VB
    Теж мені новина...

    Та в кожному місті є виродок, який воював за сепарню.

    Окрім того ченці чи хто, які окупували нашу лавру, випустили брошуру з молитвами за росіску армію та народ. Продається тепер в храмах МП.
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