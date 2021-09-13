Капитальный ремонт 6 км участка трассы Н-08 завершается на Черкасщине, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Капитальный ремонт участка дороги протяженностью 6 км вблизи Канева от черты с Киевской областью до поворота на Канев в селе Софиевка Золотоношского района на трассе Н-08 Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь близится к завершению.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook "Укравтодор".

Отмечается, что подрядчик завершает нанесение разметки и начинает монтаж барьерного ограждения.

"Новый конструктив дорожной одежды складывается из следующих слоев: основа из щебнево-песчаной смеси, обработанной цементом, два выравнивающих слоя крупнозернистого и плотнозернистого асфальтобетона и финишный, верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Общая толщина дорожного покрытия составляет более 50 см", - говорится в сообщении.

Всего в рамках президентской программы "Большая стройка" на автодороге Н-08 в Золотоношском районе обновлены 40 км дорожного покрытия от черты Черкасской и Киевской областей до обхода города Золотоноша.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский отметил среди задач программы "Большая стройка" на текущий год обновить и построить 4500 км дорог национального значения и 2000 км местных.

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