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Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ. ФОТО

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Сотрудники "пограничного управления ФСБ по республике Крым" задержали 24-летнего жителя Одесской области при попытке попасть на оккупированный полуостров.

Об этом сообщает Думская со ссылкой на оккупационное ведомство, передает Цензор.НЕТ.

Украинец якобы 5 сентября пытался проникнуть на полуостров за границами пограничных пунктов пропуска.

Мужчину задержали в районе пункта пропуска "Армянск". Он взял с собой наличные деньги, спортивную сумку с одеждой, палатку и туристические принадлежности.

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Задержанный рассказал, что хотел отдохнуть в Крыму, но поскольку потерял паспорт, то не мог легально попасть на полуостров.

Задержанного заключили под стражу. ФСБ возбудила в его отношении уголовное дело по ч.1 ст.322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ 01
Сотрудники ФСБ задержали жителя Одесчины на границе с оккупированным Крымом, - СМИ 02

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Топ комментарии

  • sany
    Живой пример теории Дарвина. к тому же еще и типичный ватный зебил из одесской области.
  • Кот Бегемот b96e8d54
    Скучал за русским МОРОМ? Пусть теперь в камере злебает ложкой.
  • Lion Dreams
    Ваннуем. После нескольких минут, часов прохождения электрики через самые чувствительные места этого сторонника теории Дарвина, мы услышим помрачительную историю того, как он по заданию СБУ или лично Данилова пробрался в Крым с целью напасть на Поклонскую или взорвать электросчетчик в доме у Константинова
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