Мошенник "зарабатывал" по 300 тыс. на поддельных справках о COVID-тестах для жителей ОРДЛО. ФОТО

Мужчина продавал жителям оккупированных территорий справки об отсутствии коронавируса. Никаких анализов они не сдавали.

Мошенника разоблачил Департамент киберполиции Национальной полиции, сообщает Цензор.НЕТ.

"59-летний мужчина в Интернете предлагал услуги по изготовлению тестов на Covid-19 и "Covid-сертификатов". Поддельные документы он продавал жителям временно оккупированных территорий для пересечения КПВВ. Клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления справок", - сказано в сообщении.

Одна справка стоила 500 грн. По данным полиции, за месяц мужчина "зарабатывал" по 300 тыс. грн.

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При изготовлении справок он использовал поддельные печати медицинского центра, и потому дело расследуют по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса (подделка документов). Наказание по этой статье - штраф до 1700 грн, либо арест на срок до 6 мес., либо ограничение свободы на срок до 2 лет.



