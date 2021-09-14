В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+

Вчера, 13 сентября, в Киеве подросток совершил самоубийство. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Максим Образенко, который стал очевидцем трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня стал свидетелем трагедии. С крыши дома, где мы живем, упал подросток. Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул. Жесть. Когда видишь по ТВ, это одно, когда это случилось почти на твоих глазах и видишь все это сам - совсем другое. Через полчаса привели его мать... Это невозможно было смотреть без слез. Очень жаль", - рассказал он.

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