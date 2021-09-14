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В Киеве подросток прыгнул с крыши: "Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез". ФОТОрепортаж 18+

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Вчера, 13 сентября, в Киеве подросток совершил самоубийство. Внимание, новость содержит кадры, нерекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке Максим Образенко, который стал очевидцем трагедии, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня стал свидетелем трагедии. С крыши дома, где мы живем, упал подросток. Упал сам. Зашел в дом, поднялся наверх и прыгнул. Жесть. Когда видишь по ТВ, это одно, когда это случилось почти на твоих глазах и видишь все это сам - совсем другое. Через полчаса привели его мать... Это невозможно было смотреть без слез. Очень жаль", - рассказал он.

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В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 01
В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 02
В Киеве подросток прыгнул с крыши: Через полчаса привели его мать. Это невозможно было смотреть без слез 03

Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    разбежавшись прыгну со скалы
    вот я был и вот меня не стало..... (С)КиШ

    Грустно, конечно, что наша молодежь настолько подсела на социалки, в которых повсеместно есть агенты влияния. Россия пытается своих лишнехромосомных голубцов типа моргенштерна сделать идолами , примерами для подражания, свою прогнившую культуру в виде сраного русского мира продвигают в Украине! И все практически безконтрольно .... Родители, будьте внимательны к тому, какую информацию потребяет ваш ребенок!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Не знаючи ситуації, яка призвела до трагедії, писати подібне може лише недоумкувата істота.
  • Vyacheslav Nesterov
    якщо ви буваєте у соціалках - то напевно, побачили б як російські тролі просувають виступи цього їхнього непотребу в Україні! наприклад
    https://t.me/UkrNow_chat/669514
    російські боти дуже засмучені тим, що голубця не пускають до України!
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