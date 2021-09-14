Предотвращена контрабанда бензопил из Китая на общую сумму почти 5 млн грн, - ГБР. ФОТОрепортаж

Из Китая в Украину пытались ввезти бензопилы, скрыв значительное количество товара от таможенного контроля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, оперативные сотрудники Бюро получили информацию, что в начале сентября 2021 на территорию Одесской таможни поступили товары из Китая, в документах которых указаны ложные сведения.

Во время осмотра товара установлено, что импортер указал в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы. Также количество ввозимых товаров в документах было значительно заниженным.

В отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар изъяли.

Нарушителю грозит применение штрафных санкций в размере стоимости товара, скрытого от таможенного контроля, которая предварительно составляет 4,9 миллиона гривен.

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