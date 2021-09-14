Блокирована контрабанда стероидов из Украины в США и страны ЕС, изъят товар на почти $250 тыс., - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ блокировала канал котрабандного перемещения анаболических стероидов в страны ЕС и США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сссылкой на пресс-центр СБУ.

Жители Одесской и Киевской области организовали канал контрабандного перемещения анаболических стероидов из Молдовы в Украину. Уже с территории нашего государства "безработный" из Василькова продавал контрабандные сильнодействующие лекарственные средства с содержанием метандиенола и нандролона заказчикам из США и стран ЕС.

Границу с Молдовой контрабандный "товар" пересекал под видом частного багажа в регулярных рейсовых автобусах, направлявшихся в Одессу. Там его встречали злоумышленники, чтобы разместить на транзитном складе в Одессе. А дальше почтовыми сервисами его отправляли в Васильков, где находился основной склад.

По данным следствия, покупателями товара были в основном граждане США и стран ЕС. Злоумышленники искали их в Интернете. Для этого контрабандисты создали специализированный сайт, где предлагали свою "продукцию".

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В США и большинстве стран ЕС анаболические стероиды приравниваются к наркотическим и психотропным веществам и приобрести их легально невозможно. Поэтому "клиенты" платили за них немалые деньги. Заказчикам посылки с "товаром" отправляли через международные почтовые сервисы под видом косметики, бытовой химии и продуктов питания. Отправителями фигурировали фиктивные лица.

Организатора контрабандной сделки задержали с поличным в Василькове сразу после получения им очередной посылки с сильнодействующими препаратами из Одессы.

В рамках следствия проведены 11 одновременных обысков по местам проживания и работы участников схемы и по адресам складов в Одессе, Киеве и Василькове. Осуществлен и обыск частных транспортных средств участников схемы.

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Среди изъятого:



- почти 100 кг сильнодействующих лекарственных средств и более 100 кг других лекарственных препаратов общей стоимостью почти 250 тыс. долларов США;

- неиспользованные трек-номера АО "Укрпочта";

- записи с черной бухгалтерией и информацией о совершенных отправлениях препаратов за границу.

Организатору схемы сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех причастных к схеме. В том числе проверяется причастность должностных лиц почтового сервиса и таможни к созданию контрабандного канала.

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