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Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция. ФОТОрепортаж

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На Закарпатье полиция расследует аварию, в которой погиб 13-летний мальчик.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

13 сентября, около 22:20, в полицию позвонил 30-летний житель Иршава и сообщил, что он совершил наезд на велосипедиста между населенными пунктами Заречье и Ольховка.

Прибыв по вызову полицейские предварительно установили, что заявитель на своем автомобиле марки "Volkswagen" совершил наезд на малолетнего мальчика. По показаниям водителя 13-летний мальчик внезапно начал переезжать дорогу.

От полученных травм мальчик скончался на месте аварии. Полицейские освидетельствовали водителя - за рулем он находился в трезвом состоянии.

Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 01

Сейчас следователи Главного управления полиции Закарпатья открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.

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В ходе досудебного расследования будут проведены все необходимые экспертизы и следственные действия для того, чтобы установить все объективные обстоятельства аварии.

Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 02
Водитель Volkswagen насмерть сбил 13-летнего велосипедиста, - полиция 03
Фото: сайт полиции

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    В пол одиннадцатого в 13 лет нужно дома сидеть, а лучше спать, ведь завтра в школу.
  • Виктор Сотник
    Человек просто ехал ( можешь интерпретировать это слово как просто жил) Вдруг на пути оказался посторонний которого было невозможно не сбить Автомобиль тоже чуточку поезд. Печально что подросток стал жертвой прогресса.
  • Вася Шевченко f77d76ba


    співчуття родині загиблої дитини...
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