Катер Береговой охраны Турции зашел в порт Одессы с дружественным визитом. ФОТОрепортаж

В Практическую гавань Одесского морского порта зашел катер Береговой охраны Турции. По традиции, катер морской охраны "Балаклава" встретил гостей на подходе к территориальному морю Украины и сопроводил до пограничного пункта базирования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Неофициальный дружественный визит-ответ продлится до 16 сентября. За время пребывания в Украине морские пограничники Турции пообщаются с коллегами на профессиональные темы. Также программой визита предусмотрено и неофициальное общение и посещение культурно-исторических мест.

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"Такие встречи способствуют укреплению международных дружеских отношений. За приветственным обедом на флагмане Морской охраны "Григорий Куропятников" турецких коллег принимали в лучших традициях украинского гостеприимства с учетом и уважением к обычаям и культуре гостей", - сказано в сообщении.

В августе Флагман Морской охраны Государственной пограничной службы Украины "Григорий Куропятников" гостил в Стамбуле.

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