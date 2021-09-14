С погибшим на Донбассе бойцом 503-го ОБМП Артуром Голубом простились на Житомирщине. ФОТОрепортаж

В городе Малин Коростенского района Житомирской области 14 сентября состоялась церемония прощания с погибшим на Донбассе военнослужащим 503-го отдельного батальона морской пехоты Артуром Голубом.

Об этом говорится на официальном сайте Житомирской ОГА, сообщает Цензор.НЕТ.

В траурной процессии приняли участие местные чиновники, родные и близкие погибшего Героя, его боевые товарищи и общественность.

Прощались с Артуром Голубом возле дома, где он проживал, а также на Городищанском кладбище, где похоронили военнослужащего.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 24-летний украинский воин Демьян Данылив погиб 13 сентября в результате российского обстрела вблизи Причепиловки. ФОТО









Артур Голуб родился 13 апреля 1994 года. Учился в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины, после пошел защищать Родину. В 503-м ОБМП проходил службу более полутора лет. Погиб 12 сентября в районе поселка Верхнеторецкое Ясиноватского района Донецкой области от ранений, полученных при попадании в грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракеты, выпущенной со стороны российских войск. У него остались больная мать и ребенок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представителям спецмиссии ОБСЕ передана нота об обстрелах со стороны войск РФ, в которых погибли четверо и ранены 13 украинских воинов, - СЦКК