Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автостоянке в одном из районов Харькова ночью горели шесть автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"15 сентября в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 170 на автостоянке горят автомобили", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м. Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-ти автомобилям, которые стояли вплотную: двум Toyota Camry, еще одном Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех автомибилей разные степени повреждения.

Огонь был локализован в 3:36, а в 4:35 ликвидирован.

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"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - сказано в сообщении.



Фото: ГСЧС

Вместе с тем, в местном паблике пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.





Фото: паблик Труха