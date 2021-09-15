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Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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На автостоянке в одном из районов Харькова ночью горели шесть автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"15 сентября в 3:28 на номер "101" поступило сообщение о том, что по адресу: г. Харьков, пр. Гагарина, 170 на автостоянке горят автомобили", - говорится в сообщении.

К моменту прибытия спасателей огнем полностью был охвачен автомобиль Toyota Rav 4 на площади 5 кв.м. Открытое пламя также нанесло ущерб еще 5-ти автомобилям, которые стояли вплотную: двум Toyota Camry, еще одном Toyota Rav 4, а также Daewoo Lanos и Hyundai IX. У всех автомибилей разные степени повреждения.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 01

Огонь был локализован в 3:36, а в 4:35 ликвидирован.

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"Пострадавших нет. Причина возникновения пожара и сумма причиненного ущерба устанавливаются", - сказано в сообщении.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 02
Фото: ГСЧС

Вместе с тем, в местном паблике пишут, что Toyota Rav 4 принадлежит начальнику отдела полиции города.

Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 03
Ночью в Харькове горели 6 автомобилей. Местные СМИ пишут, что один из них принадлежит начальнику отдела полиции 04
Фото: паблик Труха

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    ланос жальче всех! он один пострадал не заслужено )))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    мона-стырский в курсе - требует повышение зарплат копам )))
  • дмитрий иванов 527db324
    В Днепре подорвали в авто, в Харькове горят авто... Как там ситуэйшн с криминогенной обстановкой в стране, товарищи Монастырский, Венедиктова, Баканов?...
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