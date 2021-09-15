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Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция. ФОТО

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На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.

Об этом в Facebook сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Так, около 9 утра в полицию поступило сообщение о том, что на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв в автомобиле Nissan Primera.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Установлено, что в результате взрыва погибли два человека, которые в находились внутри автомобиля.

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Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция 01

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Топ комментарии

  • Stepan Ivanoff
    Два кресла были менее поврежденные
  • Nikos KGB
    Погибший был членом общественной организации "Украинский легион".

    https://gorod.dp.ua/news/194077
  • Cтарий Кінь
    Думаю що, буде гірше. Знову ветеранів звинуватять.
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