Два человека погибли в результате взрыва автомобиля в Днепре, - полиция. ФОТО
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На проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль, в результате чего погибли два человека.
Об этом в Facebook сообщает полиция Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.
Так, около 9 утра в полицию поступило сообщение о том, что на пр. Богдана Хмельницкого произошел взрыв в автомобиле Nissan Primera.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Установлено, что в результате взрыва погибли два человека, которые в находились внутри автомобиля.